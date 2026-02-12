08:45 | 13.02.2026
Сьогодні декілька вулиць у Тернополі будуть без газу

12 лютого 2026 року, у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску, буде тимчасово припинено газопостачання в частині Тернополя.

⚠️ З 10:00 до 14:00 год газу не буде за адресами:

  • вул. Микулинецька, 3а

  • вул. Микулинецька, 5а

  • вул. Гайова, 8а

Жителів зазначених вулиць просять врахувати тимчасові незручності та вживати заходів для забезпечення безпеки.

ПрАТ “Тернопільміськгаз” вибачається за можливі незручності та сподівається на розуміння.

