16 людей померли: на Тернопільщині 710 нових випадків COVID-19
710 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 02 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 16 (жінка 61 р. Чортківський район с. Вільхівчик, жінка 84 р. Тернопільський район с. Мишковичі, чоловік 69 р. м. Кременець, жінка 56 р. м. Бережани, чоловік 91 р. Тернопільський район с. Налужжя, чоловік 81 р. м. Тернопіль, жінка 60 р. Чортківський район с. Лисівці, жінка 86 р. смт Козова, жінка 81 р. Тернопільський район с. Серединки, жінка 81 р. Кременецький район с. Кудлаївка, жінка 72 р. Тернопільський район с. Плісняни, чоловік 56 р. м. Тернопіль, жінка 60 р. м. Збараж, чоловік 80 р. м. Тернопіль, жінка 79 р. м. Тернопіль, жінка 74 р. м. Тернопіль)
одужало – 414 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1477
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 55530 осіб;
одужало – 45696 особи;
летальних випадків – 789 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5975 (5155 одужало, 83 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1276 (1080 одужало, 21 летальних)
– Тернопільський район – 33397 (27279 одужало, 438 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 15087 (12446 одужало, 200 летальних)
– Чортківський район – 16158 (13262 одужало, 265 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2266 (1764 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (77 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 2
• Вишнівецька селищна ОТГ – 8
• Кременецька міська ОТГ – 23
• Лановецька міська ОТГ – 20
• Лопушненська сільська ОТГ – 2
• Почаївська міська ОТГ – 16
• Шумська міська ОТГ – 6
Тернопільський район (480 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 5
• Бережанська міська ОТГ – 23
• Білецька сільська ОТГ – 12
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 47
• Великобірківська селищна ОТГ – 6
• Великогаївська сільська ОТГ – 2
• Залозецька селищна ОТГ – 1
• Збаразька міська ОТГ – 41
• Зборівська міська ОТГ – 11
• Золотниківська сільська ОТГ – 20
• Іванівська сільська ОТГ – 3
• Козівська селищна ОТГ – 12
• Козлівська селищна ОТГ – 3
• Купчинецька сільська ОТГ – 1
• Микулинецька селищна ОТГ – 17
• Нараївська сільська ОТГ – 2
• Озернянська сільська ОТГ – 9
• Підволочиська селищна ОТГ – 20
• Підгаєцька міська ОТГ – 8
• Підгороднянська сільська ОТГ – 4
• Скалатська міська ОТГ – 25
• Скориківська сільська ОТГ – 3
• Теребовлянська міська ОТГ – 31
• Тернопільська міська ОТГ – 174
Чортківський район (153 особи):
• Білобожницька сільська ОТГ – 3
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 3
• Борщівська міська ОТГ – 40
• Бучацька міська ОТГ – 10
• Гримайлівська селищна ОТГ – 13
• Гусятинська селищна ОТГ – 6
• Заводська селищна ОТГ – 1
• Заліщицька міська ОТГ – 13
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 3
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 6
• Копичинецька міська ОТГ – 16
• Коропецька селищна ОТГ – 1
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 6
• Монастириська міська ОТГ – 9
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 2
• Товстенська селищна ОТГ – 8
• Трибухівська сільська ОТГ – 1
• Хоростківська міська ОТГ – 1
• Чортківська міська ОТГ – 11