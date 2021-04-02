09:30 | 2.04.2021
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У Чорткові намагалися підпалити… вбиральню

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У ніч з 27 на 28 березня невідомий підпалив купюроприймач громадської вбиральні, що знаходиться по вул. Т. Шевченка у Чорткові.  

Завдяки міським камерам відеоспостереження та оперативним слідчим діям, особу зловмисника вдалося встановити. Ним виявився неповнолітній мешканець села Горішня Вигнанка, який раніше вже мав проблеми з законом. Зараз хлопець перебуває у відділку поліції та пояснює, що спонукало його до таких дій.  

Яке покарання за свій вчинок понесе підпалювач, вирішуватиме адміністративна комісія міської ради.

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