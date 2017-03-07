Тернополян просять повідомляти про підозрілі предмети

4 березня в області розпочалися профілактичні заходи спрямовані на стабілізацію криміногенної ситуації, а також вилучення з незаконного обігу зброї боєприпасів, вибухівки та наркотичних речовин.

Впродовж місяця правоохоронці проводитимуть оперативну роботу та вживатимуть додаткові заходи безпеки з метою запобігання злочинам з використання зброї, вибухівки, вчиненню провокаційних дій, наркозлочинам.

Працівники поліції закликають краян бути пильними та повідомляти про приїзд чи перебування в регіоні невідомих підозрілих осіб. Запишіть номерні знаки транспортних засобів, на якому пересуваються незнайомці, занотуйте прикмети непроханих гостей, щоб у разі потреби повідомити правоохоронцям.

Якщо Ви виявили у громадському місці підозрілий предмет, не залишайте цей факт без уваги. Залишені без нагляду, пакунки, валізи та предмети, схожі на зброю та бойові припаси можуть становити реальну загрозу. У разі їх виявлення повідомляйте за телефоном у Тернополі (0352) 27-11-70, 27-12-58, в районах 2-12-45 або на лінію «102».