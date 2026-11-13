Викрав понад 2,7 млн грн та намагався втекти за кордон: оперативники поліції Тернопільщини затримали жителя Одеси

Після вчинення крадіжки з квартири у Тернополі фігурант намагався виїхати за межі України. Однак його планам перешкодили поліцейські – чоловіка затримали на одному з пунктів перетину державного кордону на Одещині. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Повідомлення про квартирну крадіжку надійшло до Тернопільського районного управління поліції від 41-річної жительки обласного центру. Повернувшись увечері додому, жінка виявила у помешканні безлад: речі були перевернуті, а з місця зберігання зникли 50 тисяч доларів США, 7 тисяч євро та 34 тисячі гривень. Загальна сума викраденого в гривневому еквіваленті становить понад 2,7 млн грн.

Потерпіла розповіла, що викрадені кошти нещодавно отримала від продажу нерухомого майна.

На місці події правоохоронці встановили, що зловмисник проник до квартири близько 10-ї години ранку, підібравши ключ до вхідних дверей. Поліцейські провели першочергові слідчі дії, вилучили речові докази, опитали мешканців будинку та опрацювали записи з камер відеоспостереження.

У результаті комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку обласної поліції та Тернопільського районного управління поліції встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 41-річний житель Одеси.

Оперативники тернопільської поліції відстежили маршрут пересування фігуранта та спільно з колегами з карного розшуку поліції Одеської області за сприяння співробітників 25-го Білгород-Дністровського прикордонного загону встановили його місцеперебування.

Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до ст. 615 КПК України під час спроби перетнути державний кордон та доправили до Тернопільського районного управління поліції. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Оперативні заходи тривають. Поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших злочинів на території України.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.