Гілки, щебінь і демонтована електроопора: що заважає ремонту вулиці у Бережанах

12 листопада міський голова Бережан Ростислав Бортник разом із працівниками міської ради провів виїзне комісійне обстеження вулиці Хатки. Оглядали дорогу перед початком робіт з облаштування дорожнього покриття.

Під час обстеження виявили перешкоди, які можуть заважати роботі спецтехніки, а також порушення правил благоустрою. Власникам домогосподарств уже вручили відповідні повідомлення, повідомили у Бережанській міській раді.

Жителів вулиці просять у найкоротші терміни обрізати гілки дерев, кущі та чагарники, які нависають над проїжджою частиною і перешкоджають проїзду техніки.

Також необхідно прибрати з дороги та узбіч будівельні матеріали: пісок, щебінь, бруківку, будівельні плити, демонтовану електроопору та інші предмети, які можуть перешкоджати проведенню робіт.

У міській раді наголошують, що звільнення проїжджої частини необхідне для безперешкодного та якісного виконання дорожніх робіт.