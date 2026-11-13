Видав незаконні лісорубні квитки, за якими зрубано дерев на понад 4,5 млн грн – на Кременеччині обвинувачують високопосадовця

Видав незаконні лісорубні квитки, за якими зрубано дерев на понад 4,5 млн грн – обвинувачують директора комунального підприємства

Прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального лісогосподарського підприємства, через чиї дії держава втратила понад 4,5 мільйона гривень. Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовець видав незаконні дозволи на вирубку дерев, попри те, що обов’язкові документи на ліс не були оформлені. На підставі підписаних ним квитків було проведено рубки, за якими реалізовано 3 178 кубічних метрів деревини різних порід, у тому числі сосни, дуба та граба.

Через його дії на Кременеччині упродовж 2022 року незаконно вирубали ліс на загальну суму 4 млн 533 744 гривні. У вересні цього року йому було повідомлено про підозру.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Кременецького РВП ГУНП в області.

Санкція інкримінованої статті КК України передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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