«Повернення»: у Тернополі показали фільм про життя ветеранів після війни

У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбувся показ короткометражного фільму «Повернення». Стрічка розповідає про труднощі, з якими стикаються українські військові після повернення до цивільного життя.

Показ організували у культурно-мистецькому центрі «Світлиця» за участі кафедри театрального мистецтва ТНПУ, команди проєкту «Повернення» та громадської організації «Тернопільська кінокомісія».

Фільм порушує теми адаптації ветеранів, відновлення стосунків із близькими та пошуку нових життєвих орієнтирів. Окрему увагу автори приділили важливості розуміння і підтримки з боку суспільства.

Після перегляду відбулася зустріч-обговорення з творцями стрічки та запрошеними гостями. До розмови долучилися керівниця проєкту «Повернення», голова правління ГО «Соціально-мистецький центр «ОГО!», журналістка та волонтерка Валентина Марцонь; учасник бойових дій, психолог та автор ідеї фільму Павло Молчанюк; ветеран, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Руслан Зеленков; ветеранка військової служби, практична психологиня, представниця «Ветеранського корпусу» та акторка ветеранського театру «НАСскрізь» Ірина Жилкіна (Богуцька).

Як зазначають організатори, для студентів факультету мистецтв зустріч стала нагодою побачити, як кіномистецтво може порушувати суспільно важливі теми. Студенти факультету педагогіки і психології мали змогу обговорити питання психологічної підтримки, реабілітації та соціального супроводу ветеранів.

Проєкт «Повернення» реалізувала ГО «Соціально-мистецький центр «ОГО!» у співпраці з ГО «Хмельницька кінокомісія» за підтримки Українського культурного фонду та 1-го корпусу Національної гвардії України «АЗОВ».

Ініціатором та організатором зустрічі в Тернополі став Володимир Ханас — громадський діяч, кінопродюсер і голова ГО «Тернопільська кінокомісія».