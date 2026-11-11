Тривалий час він вважався зниклим безвісти: Ангелом додому повертається захисник Степан Хмурич з Тернопільщини

💔 Знову трагічна звістка сколихнула Підгаєцьку громаду, повідомляють на сторінці громади. Ще одна родина отримала страшне підтвердження загибелі рідної людини. У війні за свободу та незалежність України загинув наш земляк, військовослужбовець Степан Хмурич, 22 лютого 1969 року народження.

Степан Хмурич проходив військову службу у лавах Збройних Сил України. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. На жаль, стало відомо, що 13 серпня 2025 року, під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини в районі населеного пункту Даченське Покровського району Донецької області, Захисник загинув.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Степана. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі.

У пʼятницю, 13 листопада, точний час повідомимо згодом, відбудеться зустріч тіла загиблого Захисника у селі Вага. Після зустрічі траурний кортеж вирушить до рідного дому Степана в с. Сільце, на вул. Застав’я, а далі — до церкви Успіння Пресвятої Богородиці в м. Підгайці та на міське кладовище, де відбудуться останнє прощання та поховання.

Закликаємо жителів громади гідно зустріти нашого Захисника, віддати йому останню шану та провести в останню дорогу.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Герої не вмирають!🕯️