Людмилу Марченко взяли під варту в залі суду, Анастасії Колесник замінили ув’язнення штрафом: рішення апеляції ВАКС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок народній депутатці Людмилі Марченко — два роки позбавлення волі. Після оголошення рішення її взяли під варту негайно. Водночас колишній помічниці депутатки Анастасії Колесник апеляційний суд змінив покарання: замість двох років ув’язнення призначив штраф у розмірі 93 500 гривень.

Таке рішення суд оголосив 13 листопада. Апеляційні скарги прокурора, Людмили Марченко та її захисників залишили без задоволення. Натомість скаргу захисника Анастасії Колесник Валерія Олійника задовольнили частково.

Вирок ВАКС від 19 березня 2026 року змінили лише в частині основного покарання Колесник. Їй призначили штраф у розмірі 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 93 500 гривень. В іншій частині вирок залишили без змін.

Людмилу Марченко суд постановив узяти під варту негайно на виконання вироку. Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення. Її можна оскаржити до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Повний текст ухвали Апеляційна палата ВАКС має оголосити 18 листопада о 14:00.

Що сказали обвинувачені в останньому слові

Перед ухваленням рішення суд заслухав останні слова Людмили Марченко та Анастасії Колесник.

Колишня помічниця нардепки просила суд врахувати її сімейні обставини. Вона заявила, що самостійно виховує двох малолітніх дітей без допомоги їхнього батька та вагітна третьою дитиною.

Колесник визнала, що усвідомлює свою провину, шкодує про вчинене і не шукає виправдань своїм діям.

«Я не прошу суд звільнити мене від відповідальності. Я прошу дати мені можливість понести покарання, не пов’язане з позбавленням волі», — сказала вона.

За словами Колесник, вона боїться, що ув’язнення залишить дітей без матері, яка є для них найближчою людиною та єдиною опорою. Вона запевнила, що зробила висновки зі своїх помилок і хоче виправитися, виховувати дітей та бути поруч із ними.

«Я дуже шкодую, прошу дати мені шанс виправити свою помилку та залишитися матір’ю для своїх дітей», — звернулася вона до суду.

Людмила Марченко натомість знову заявила, що не визнає вини. Вона наполягала, що позиція її захисту була переконливішою за аргументи обвинувачення, а показання Колесник, на її думку, підтвердили відсутність впливу на посадовців.

Марченко стверджувала, що чоловіки, яких у справі називають Бонзюхом і Грицьом, платили за організацію виїзду за кордон та оформлення документів, а не за вплив на службових осіб Київської обласної військової адміністрації.

«Погодження документів і обіцянка неправомірного впливу на посадових осіб — це абсолютно різні речі. Прошу суд не ототожнювати їх», — заявила депутатка.

Вона знову наполягала, що її дії мали б кваліфікувати за статтею 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, а не за статтею 369-2 — зловживання впливом.

Марченко також згадала слова прокурора про «супермаркет з продажу впливу на посадовців». За її словами, записи розмов Колесник, долучені до справи, стосувалися організації виїзду за кордон, оформлення документів та поведінки на кордоні, а не впливу на посадовців.

«Про вплив на посадових осіб у цих розмовах немає жодного слова. А отже, немає і жодного супермаркету», — сказала вона.

Окремо Марченко наголосила, що Колесник під час допиту не назвала конкретних її дій, розмов чи обіцянок, якими вона могла впливати на посадовців Київської ОВА. Також депутатка заперечила аргументи прокурора про можливий вплив на керівників Державної прикордонної служби та Держмитслужби, зазначивши, що в пред’явленому їй обвинуваченні йшлося про службових осіб Київської ОВА.

«Прошу суд оцінити моє обвинувачення саме за тим, що доведено, а не за припущеннями», — сказала Марченко.

Вона попросила апеляційний суд скасувати вирок, визнати її невинуватою та закрити кримінальне провадження.

У чому звинувачували Марченко та її помічницю

19 березня 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав Людмилу Марченко та Анастасію Колесник винними у зловживанні впливом. Обом призначили по два роки позбавлення волі. Також суд призначив додаткове покарання — трирічну заборону обіймати визначені посади.

За версією обвинувачення, у липні 2023 року Марченко та її тодішня помічниця за гроші обіцяли двом чоловікам призовного віку посприяти у виїзді за кордон під час воєнного стану. Для цього, як стверджувала сторона обвинувачення, мали використати вплив на службових осіб Київської обласної військової адміністрації та внести чоловіків до системи «Шлях».

У справі йдеться про два епізоди отримання неправомірної вигоди: 6000 та 5300 доларів США. Загальна сума становить 11 300 доларів.

Колесник визнала свою вину, Марченко вирок оскаржила. Під час апеляційного розгляду прокурор просив посилити покарання для народної депутатки до п’яти років ув’язнення та взяти її під варту безпосередньо в залі суду. Захист Марченко просив скасувати вирок і виправдати її.

13 листопада апеляційний суд залишив вирок Марченко без змін, а покарання Колесник пом’якшив, замінивши позбавлення волі на штраф.