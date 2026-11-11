До 12 років ув’язнення засуджено уродженку Донеччини за пособництво державі – агресору

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури уродженкуДонеччини визнано винуватою у пособництві державі-агресору, вчинене громадянином України (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Прокурори довели в суді, що в березні 2022 року обвинувачена, перебуваючи в Ростові-на-Дону, разом зі спільницею створила Telegram-канал «Катяваля», який налічував понад 34 тисячі учасників. Також у липні 2022 року вона відкрила сторінку «Катя Валя – помощь армии рф» у соцмережі «ВКонтакте». Головною метою цих ресурсів було збирання коштів та матеріальне забезпечення окупаційних підрозділів рф.

Починаючи з квітня 2022 року по червень 2024 року жінка вела регулярний збір коштів та матеріальних ресурсів для забезпечення російських військових, які воюють проти України. Вона систематично передавала збройним формуванням рф автомобілі, мотоцикли, човни, дрони, тепловізори, приціли, засоби зв’язку, медикаменти, військове спорядження та продукти харчування.

За пособництво державі-агресору неодноразово отримувала нагороди та подяки від окупаційної влади та військового командування рф. Серед них відзнаки «воєнного коменданта Запорізької області», керівників 90-ї танкової та 42-ї мотострілецької дивізій, в/ч 12676, «глави» Запорізької області та міністра оборони рф.

Тернопільським міськрайонним судом їй призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років. Також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади строком на 15 років з конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.