Податкова взялася за низькі зарплати: на Тернопільщині понад 1500 підприємств змусили збільшили виплати

У Тернопільській області з початку року майже 1600 підприємств та організацій підвищили офіційний рівень оплати праці після роботи спеціальних комісій та індивідуальних роз’яснень із роботодавцями.

Як повідомляють у податковій службі, на засіданнях комісій заслухали керівників 708 підприємств та організацій, де працівникам нараховували мінімальну або незначну зарплату. Після цього 704 роботодавці підвищили рівень оплати праці.

Ще 875 із 918 підприємств збільшили зарплати після індивідуальної роз’яснювальної роботи з керівниками.

Завдяки підвищенню офіційних виплат до бюджетів додатково надійшло 7,09 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 8,64 млн грн єдиного соціального внеску.

Окремо в області працюють над погашенням заборгованості із заробітної плати. За результатами проведених заходів чотири підприємства погасили 1,67 млн грн боргу перед працівниками, а також сплатили 280,7 тис. грн ПДФО та 458,9 тис. грн єдиного внеску.

Ще 28 підприємств після індивідуальної роботи з керівниками виплатили працівникам 11,94 млн грн заборгованої зарплати, перерахували 5,4 млн грн ПДФО та понад 3 млн грн єдиного внеску.

У податковій службі зазначають, що робота з роботодавцями щодо погашення боргів і підвищення офіційних зарплат триває. Від розміру офіційної оплати праці залежать соціальний захист працівників, страховий стаж і майбутня пенсія.