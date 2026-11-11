У Великих Бірках вакцинують собак і котів від сказу
У Великих Бірках на Тернопільщині проводять безкоштовну вакцинацію домашніх собак і котів проти сказу. Щеплення здійснює ветеринар Тернопільської державної лікарні ветеринарної медицини.
Про це повідомили у Великобірківській селищній раді.
Власників тварин закликають скористатися можливістю та подбати про вакцинацію своїх улюбленців.
За додатковою інформацією можна звертатися до ветеринара Мирона Паньківа за телефоном: 097 602 84 89.
У селищній раді нагадують, що вакцинація проти сказу захищає не лише домашніх тварин, а й людей.