У Великих Бірках вакцинують собак і котів від сказу

У Великих Бірках на Тернопільщині проводять безкоштовну вакцинацію домашніх собак і котів проти сказу. Щеплення здійснює ветеринар Тернопільської державної лікарні ветеринарної медицини.

Про це повідомили у Великобірківській селищній раді.

Власників тварин закликають скористатися можливістю та подбати про вакцинацію своїх улюбленців.

За додатковою інформацією можна звертатися до ветеринара Мирона Паньківа за телефоном: 097 602 84 89.

У селищній раді нагадують, що вакцинація проти сказу захищає не лише домашніх тварин, а й людей.