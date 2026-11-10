Війна забрала життя молодого захисника Віталія Ліпницького з Тернопільщини

Підволочиська громада знову схиляє голови у глибокій скорботі. Війна забрала життя ще одного нашого Захисника — Ліпницького Віталія Степановича (1992р.н), солдата 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Збройних сил України, повідомляють у селищній раді.

6 листопада 2026 року Віталій помер унаслідок поранень, отриманих під час виконання військового обов’язку внаслідок удару ворожого безпілотного літального апарата на Харківщині.

Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її свободу та кожного з нас.

У п’ятницю, 13 листопада, о 12:00 у Підволочиську біля памʼятника Ангелу Хоронителю відбудеться зустріч траурного кортежу із тілом полеглого Воїна.

Після спільної молитви траурна процесія вирушить до села Богданівка, де у храмі буде звершено чин похорону, там Віталій знайде свій останній спочинок.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Віталія. Розділяємо ваш невимовний біль і схиляємо голови перед пам’яттю Захисника.

Нехай Господь дасть сили пережити цю важку втрату, а душу Воїна прийме у Свої небесні обителі.

Вічна пам’ять і слава Герою!