Жахлива трагедія на Тернопільщині: чоловік до смерті затовк знайомого

За нанесення односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, жителю Кременеччини загрожує до десяти років позбавлення волі

Трагічний інцидент стався у селі Білокриниця Кременецького району. Під час конфлікту в одному з житлових будинків 45-річний чоловік завдав численних тілесних ушкоджень 73-річному господарю оселі. Від отриманих травм потерпілий помер.

За даними досудового розслідування, яке проводять слідчі слідчого управління поліції Тернопільщини, підозрюваний прийшов у гості до односельця. Між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у фізичне насильство. Під час конфлікту гість кілька разів ударив господаря кулаками в обличчя. Від ударів літній чоловік упав на підлогу. Однак нападник не зупинився та продовжив бити його ногами по голові, грудній клітці й животу.

Внаслідок побиття потерпілий отримав численні тяжкі травми від яких помер. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок масивної закритої тупої травми грудей із численними переломами кісток та ушкодженнями внутрішніх органів.

Слідчі заочно повідомили фігуранту про підозру за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Наразі проводяться оперативні заходи із встановлення місця перебування підозрюваного – його оголошено у державний розшук.

Досудове розслідування триває.