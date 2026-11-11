Тернопільщина втратила захисника Володимира Фасолька

Шумська громада висловлює щирі співчуття та сумує з приводу передчасної смерті військовослужбовця, головного сержанта Фасолька Володимира Васильовича, 1973 року народження, жителя міста Шумськ. Про втрату йдеться на сторінці громади.

Володимир народився та виріс у рідному місті, де закінчив Шумську загальноосвітню школу. Військову службу проходив у першому відділі Кременецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У пам’яті земляків, колег та близьких він залишиться спокійною, доброзичливою та порядною людиною.

Серце Володимира Фасолька зупинилося 11 листопада 2026 року в місті Шумськ.

Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям у цю важку годину.