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Тернопільщина втратила захисника Володимира Фасолька

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Шумська громада висловлює щирі співчуття та сумує з приводу передчасної смерті військовослужбовця, головного сержанта Фасолька Володимира Васильовича, 1973 року народження, жителя міста Шумськ. Про втрату йдеться на сторінці громади.

Володимир народився та виріс у рідному місті, де закінчив Шумську загальноосвітню школу. Військову службу проходив у першому відділі Кременецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У пам’яті земляків, колег та близьких він залишиться спокійною, доброзичливою та порядною людиною.

Серце Володимира Фасолька зупинилося 11 листопада 2026 року в місті Шумськ.
Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям у цю важку годину.

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