На Тернопільщині перевірили майже 200 партій мандаринів: звідки завозять цитрусові

На агропродовольчих ринках Тернопільщини перевіряють якість цитрусових, попит на які традиційно зростає перед зимовими святами. Лише у жовтні 2026 року фахівці провели 384 експертизи цитрусових, з них 197 — мандаринів.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Цитрусові досліджують у лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи. Фахівці оцінюють їхній зовнішній вигляд, запах, смак і консистенцію, а також перевіряють, чи немає на плодах гнилі, плісняви, механічних пошкоджень, ознак в’янення або підмерзання.

За інформацією Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби, на агропродовольчі ринки області цитрусові надходять з Італії, Іспанії та Туреччини.

Як вибрати якісні мандарини

Під час купівлі фахівці радять звертати увагу на стан шкірки: вона не повинна мати глибоких пошкоджень, мокрих плям чи плісняви. Свіжі плоди мають характерний цитрусовий аромат, без затхлого або кислого запаху.

Не варто купувати надмірно м’які, зморщені чи підсохлі мандарини. Також не слід орієнтуватися лише на колір шкірки, адже він залежить від сорту та стиглості плодів.

Цитрусові рекомендують купувати у визначених місцях торгівлі, надаючи перевагу продукції, яка пройшла ветеринарно-санітарну експертизу.

Перед споживанням мандарини потрібно ретельно мити під проточною питною водою, навіть якщо шкірку не їстимуть. Під час очищення забруднення з поверхні можуть потрапити на руки, а звідти — на м’якоть.