На війні загинув захисник Тарас Стецько з Тернопільщини

Знову і знову Теребовлянська громада втрачає своїх синів, повідомляють у міській раді.

На війні загинув мешканець м. Теребовля молодший лейтенант Тарас Богданович Стецько, 20 липня 1985 року народження.

Майже два роки захисник вважався зниклим безвісти. Лише тепер вдалося встановити його особу та підтвердити загибель.

Життя Тараса Стецька обірвалося 11 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання із стримування російської агресії поблизу населеного пункту Новотроїцьке Покровського району Донецької області.

До лав Збройних сил України Тарас був призваний 9 жовтня 2024 року. Служив командиром І мотопіхотного взводу І мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.

Теребовлянська міська рада, міський голова Олег Продан та депутатський корпус висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Тараса.

Два роки невідомості, болісного очікування та надії змінилися страшною звісткою, з якою неможливо змиритися. Жодні слова не здатні втамувати біль цієї втрати. Розділяємо ваше горе, схиляємо голови у скорботі та розділяємо невимовний сум родини. Нехай світла пам’ять про Тараса, його мужність і відданість Україні назавжди залишиться в серцях людей.

Вічна та світла пам’ять захиснику!

Герої не вмирають!