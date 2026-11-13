Не додзвонитися до лікарні: у Тернополі через пошкодження інфраструктури відключили номер кол-центру

У Тернопільській комунальній міській лікарні №2 тимчасово не працює багатоканальний номер телефону кол-центру. Причиною називають пошкодження інфраструктури.

Про це повідомили на сторінці медичного закладу.

На період відновлення роботи телефонної лінії пацієнтів просять звертатися безпосередньо до реєстратури поліклініки або записуватися на прийом до лікаря через застосунок Helsi.

Онлайн-запис доступний за посиланням.

У лікарні перепросили за тимчасові незручності та подякували пацієнтам за розуміння.