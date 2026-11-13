Пожежа у приватному господарстві на Бережанщині: врятовано дві будівлі

12 листопада о 12:13 рятувальники отримали повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Котів Саранчуківської громади.

Вогонь охопив 25 кв. м. Частково знищено покрівлю та речі домашнього вжитку. Завдяки оперативним діям надзвичайників вдалося врятувати дві будівлі.

Причини пожежі та суму збитків встановлюють фахівці.

⚠️ Пам’ятайте: більшості побутових пожеж можна запобігти. Дотримуйтеся правил пожежної безпеки, стежте за справністю електроприладів та опалення, не залишайте відкритий вогонь без нагляду.

Бережіть себе, своїх близьких і майно!

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