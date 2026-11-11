Смертельне побиття на Кременеччині: поліція розшукує 45-річного чоловіка

Оперативники Кременецького району розшукують 45-річного Назара Бичалу, якого підозрюють у вчиненні тяжкого злочину, що призвів до смерті людини.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Назар Бичала, 1981 року народження, є уродженцем Львівщини. Його оголосили в державний розшук.

За даними правоохоронців, чоловік перебував у помешканні жителя села Білокриниця Кременецького району, де завдав господарю тілесних ушкоджень. Від отриманих травм потерпілий помер.

Дії розшукуваного кваліфікували за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про місце перебування Назара Бичали, повідомити за телефонами: 096 852 70 89, 067 350 93 00 або на спецлінію 102.