Майже 3 мільйони гривень спрямують на облаштування підйомника в тернопільському коледжі

У Тернополі планують спрямувати 2 млн 967 тис. гривень на капітальний ремонт та облаштування похилого підйомника у Галицькому фаховому коледжі імені В’ячеслава Чорновола.

Йдеться про забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення укриття у третьому навчальному корпусі закладу.

Відповідний проєкт рішення передбачає спрямування коштів цільового фонду управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради.

Підйомник має забезпечити можливість доступу до укриття для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.