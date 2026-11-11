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Новини Тернополя 

Майже 3 мільйони гривень спрямують на облаштування підйомника в тернопільському коледжі

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У Тернополі планують спрямувати 2 млн 967 тис. гривень на капітальний ремонт та облаштування похилого підйомника у Галицькому фаховому коледжі імені В’ячеслава Чорновола.

Йдеться про забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення укриття у третьому навчальному корпусі закладу.

Відповідний проєкт рішення передбачає спрямування коштів цільового фонду управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради.

Підйомник має забезпечити можливість доступу до укриття для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

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