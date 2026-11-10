«На щиті» повертається захисник Григорій Поглод з Тернопільщини

Саранчуківська громада знову у скорботі, повідомляють на сторінці громади.

До рідного дому «На щиті» повертається воїн Збройних Сил України Григорій Поглод.

Поглод Григорій Іванович, 17.02.1991 року народження, житель села Котів.

Григорій призваний на військову службу 13 листопада 2025 року.

Загинув 05 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу м.Добропілля, Покровського району, Донецької області.

Григорій служив стрільцем 1-го відділення стрілецького взводу, 1-го стрілецького батальйону. Він залишився вірним присязі та віддав життя за Україну.

У смутку залишилися мати, у якої жорстока війна забрала вже двох синів, бабуся, брат та сестра з родинами.

Щиро співчуваємо родині Воїна – Захисника, розділяємо Ваш біль, схиляємо голови перед мамою, родиною та побратимами.

Вічна пам’ять і слава Герою!