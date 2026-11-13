Колесник просила не ув’язнювати її через дітей і вагітність, Марченко — виправдати: останні слова обвинувачених

В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду заслухали останні слова народної депутатки Людмили Марченко та її колишньої помічниці Анастасії Колесник. Колесник просила суд врахувати, що самостійно виховує двох малолітніх дітей і вагітна третьою дитиною, та призначити їй покарання без позбавлення волі. Марченко натомість заявила, що не визнає вини, знову поставила під сумнів кваліфікацію справи та попросила скасувати вирок, визнати її невинуватою і закрити кримінальне провадження.

Колесник просила врахувати вагітність і двох дітей

Першою останнє слово виголосила Анастасія Колесник. Вона зазначила, що вже висловлювала свої думки на попередніх засіданнях, однак знову попросила суд почути її та врахувати життєві обставини під час ухвалення рішення.

Колесник заявила, що усвідомлює свою провину, шкодує про вчинене і не шукає виправдань своїм діям.

«Я повністю усвідомлюю свою провину у скоєному та дуже шкодую про свій вчинок. Я не шукаю виправдань своїм діям і розумію, що повинна нести відповідальність за те, що сталося», — сказала вона.

Водночас обвинувачена попросила суд врахувати, що самостійно виховує двох малолітніх дітей без допомоги їхнього батька. Крім того, зараз вона вагітна третьою дитиною.

«На мені лежить повна відповідальність за життя, виховання і забезпечення моїх дітей. Я дуже боюся і не хочу навіть уявляти, що позбавлення волі залишить моїх діточок без матері, яка є для них найближчою людиною та єдиною опорою», — звернулася до суду Колесник.

Вона запевнила, що зробила висновки зі своїх помилок і більше не повторить подібного. За її словами, вона хоче виправитися, виховувати дітей, народити ще одну дитину та бути поруч із ними.

«Я не прошу суд звільнити мене від відповідальності. Я прошу дати мені можливість понести покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Ще прошу проявити людяність, врахувати моє щире каяття, вагітність, наявність малолітніх дітей на моєму утриманні та те, що я виховую їх самостійно», — сказала Колесник.

На завершення вона попросила дати їй шанс виправити помилку та залишитися матір’ю для своїх дітей.

Марченко заявила, що показання Колесник підтверджують позицію захисту

Людмила Марченко у своєму останньому слові заявила, що вважає аргументи захисту переконливішими за позицію обвинувачення. Вона наголосила, що захисники доводили невідповідність обвинувачення фактичним обставинам, а показання Колесник, на її думку, додатково підтвердили відсутність впливу на посадовців.

Марченко звернула увагу на слова колишньої помічниці про те, що та організовувала виїзд за кордон чоловіка, якого у справі називають Бонзюхом, а також оформлювала документи для виїзду Грицьа. За твердженням депутатки, гроші чоловіки передавали саме за організацію виїзду та погодження документів.

«Але погодження документів і обіцянка неправомірного впливу на посадових осіб — це абсолютно різні речі. Прошу суд не ототожнювати їх. Показання Колесник ще раз підтверджують, що ці особи платили за організацію виїзду, а не за вплив на посадових осіб Київської обласної військової адміністрації», — заявила Марченко.

Вона вважає, що в цій ситуації йдеться не про зловживання впливом, передбачене статтею 369-2 Кримінального кодексу України, а про статтю 332 — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Окремо депутатка згадала слова прокурора, який під час судових дебатів назвав цю схему «супермаркетом з продажу впливу на посадовців».

Марченко заперечила таке трактування доказів. За її словами, записи розмов Колесник із різними людьми, зроблені під час оперативно-розшукових заходів, стосувалися перетину кордону, оформлення документів та поведінки під час проходження контролю.

«Про вплив на посадових осіб у цих розмовах немає жодного слова. А отже, немає і жодного супермаркету», — сказала вона.

Марченко наголосила, що Колесник не назвала її конкретних дій

Ще одним аргументом Марченко назвала відповіді Колесник під час допиту на запитання про роль народної депутатки в організації виїзду чоловіків.

«На запитання прокурора про мою роль Колесник відповіла, що не знає. Жодної моєї дії, розмови чи обіцянки, якими я впливала би на посадових осіб Київської обласної військової адміністрації, вона не назвала», — заявила Марченко.

Вона також прокоментувала припущення колишньої помічниці про те, що депутатка могла впливати на фонди в інших областях.

«Припущення, що я, можливо, впливала на фонд в інших областях, не є фактом. Воно також не стосується тих посадових осіб, про вплив на яких мене засуджено в першій інстанції», — сказала нардепка.

Окремо Марченко відповіла на слова прокурора про можливий вплив на керівників Державної прикордонної служби та Державної митної служби.

Вона наголосила, що її визнали винною в обіцянці та одержанні неправомірної вигоди за вплив на службових осіб Київської обласної військової адміністрації. Натомість про Державну прикордонну службу та митницю, за її словами, в обвинуваченні не йдеться.

«Якби прокурор вважав, що було щось інше, він мав би змінити обвинувачення в суді першої інстанції, а не висловлюватися про таке в судових дебатах», — заявила Марченко.

Вона також заперечила, що обіцяла Бонзюху та Грицьу вплинути на службових осіб Київської ОВА або домовлялася з ними про винагороду за такий вплив.

«Прошу суд оцінити моє обвинувачення саме за тим, що доведено, а не за припущеннями», — звернулася депутатка до суддів.

На завершення Марченко попросила апеляційний суд скасувати вирок, визнати її невинуватою та закрити кримінальне провадження.

Що відомо про справу Марченко

19 березня 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав Людмилу Марченко та Анастасію Колесник винними у зловживанні впливом і призначив кожній по два роки позбавлення волі. Колесник визнала свою вину, Марченко вирок оскаржила.

За версією обвинувачення, у липні 2023 року вони пропонували чоловікам організувати виїзд за кордон під час воєнного стану. Для цього, як стверджує сторона обвинувачення, мали використати можливості та документи, пов’язані з обласною військовою адміністрацією, а також внести відповідні відомості до системи «Шлях».

У справі йдеться про два епізоди та загальну суму 11 300 доларів — 6000 і 5300 доларів відповідно.

Під час апеляційного розгляду прокурор просив призначити Марченко п’ять років позбавлення волі та взяти її під варту безпосередньо в залі суду. Захист наполягав на неправильній кваліфікації дій обвинувачених.

Після останніх слів Марченко та Колесник судді пішли до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.