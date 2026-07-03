На Тернопільщині стартував набір до вишкільного табору «Лисоня» імені Івана Гавдиди

На Тернопільщині оголосили набір учасників до вишкільного табору «Лисоня» імені Івана Гавдиди, який цього року відбудеться з 13 по 19 липня. Табір має понад 30-річну історію та щороку збирає молодь, яка прагне саморозвитку, нових знань і випробувань.

До участі запрошують юнаків та дівчат віком від 16 до 23 років. Організатори зазначають, що старші або молодші кандидати можуть долучитися після індивідуального погодження.

Протягом семи днів учасники житимуть у наметовому таборі та проходитимуть насичену програму, яка включає фізичний і вольовий вишкіл, заняття з домедичної допомоги, орієнтування на місцевості, навички виживання в польових умовах, психологічну підготовку та протидію інформаційно-психологічним операціям.

Окрему увагу приділять вивченню історії визвольної боротьби українців, основам українського націоналізму та етнографії. За словами організаторів, мета табору — допомогти молоді загартувати характер, здобути корисні практичні навички та знайти коло однодумців.

Вартість участі у таборі становить 2 тисячі гривень. Реєстрація учасників уже триває.

🔥 Реєструйся: https://forms.gle/NwyysWE5R7ZdagiT7

👉 Instagram «Лисоні»: https://www.instagram.com/lysonya_mnk/