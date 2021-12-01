На Тернопільщині почнуть діяти нові карантинні обмеження

Нові карантинні обмеження в “жовтій” зоні, де зараз Тернопільщина, почнуть діяти з 6 грудня. Про це розповіла начальниця обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

За її словами, до ресторанів і кафе, спортзалів, закладів культури та відпочинку можна буде зайти лише з сертифікатом про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом. Персонал також має бути щеплений хоча б однією дозою, або мати негативний ПЛР-тест чи довідку про одужання. Такі ж правила діятимуть у транспорті з міжобласним і міжнародним сполученнями.

Нагадаємо, посилили карантинні обмеження в “жовтій” зоні на засіданні Кабміну 24 листопада. Як розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, це зробили, щоб запобігти повторним спалахам COVID-19, які, за його словами, зараз відбуваються в країнах Європи, зокрема Чехії, Словаччині та Австрії. Там, каже міністр охорони здоров’я, запровадили локдаун для невакцинованих.