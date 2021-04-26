Доказовий лікар Галина Безкоровайна (Хара): Страшний звір Демодекс  Або як стати поганим лікарем

Існує два види пацієнтів. Одні починають свою розповідь з «я вже обстежився, у мене підшкірний кліщ/стафілокок/дисбактеріоз кишківника» і ті, котрі приходять з довірою до лікаря.

Сьогодні хочу розповісти про «Демодекоз». Тим, хто не в курсі.

На нашій шкірі живуть багато видів бактерій, грибків, вірусів… і навіть кліщів

Саме отакий тандем оцього всього, який сучасні дерматологи вже навіть виділяють в окремий шар шкіри (Stratum microbium) і захищає від проникнення справді небезпечних мікроорганізмів.

В нормі Демодекс можна знайти у кожного другого, і виявлення його «шкребком» не означає діагнозу «Демодекоз».

Отож, норма.

Клінічною нормою для здорової людини є наявність до 5 особин на 1 квадратний см шкіри. І те, що вам шкрябнули і у вас знайшли – просто означає, що ви – жива людина з своїм мікробіомом.

Що ж відбувається при акне?

Запальний процес, надмірний розвиток Cutibacterium acnes, багато шкірного жиру, тепло… іііі…. вау…. прекрасне місце для розмноження цих милих створінь.

Тому так, при акне кількість кліща може бути вищою.

Проте!!!

Жодне лікування та жоден протокол не передбачає виявлення та лікування демодексу при акне.

Давайте розберемся чому.

Основна причина акне – порушення роботи сальної залози, закупорка її вивідної протоки кератиноцитами (клітинками шкіри, які погано злущуються), розвиток запального процесу, порушення мікробної рівноваги.

А не глисти, демодекс чи шось не те з‘їв.

Тому, боротися з тим, хто там заселився, аби розмножитися – те саме, що розливати водою котів навесні. Вони те саме зроблять через два тижні, коли ви про них забудете.

То що робити???

Практично всі доказові (!) препарати при Акне працюють на ланки патогенезу процесу. Забираємо причину – позбудемось наслідків.

Аналіз на демодекс при акне не роблять у жоднійцивілізованій країні, і його немає навіть у Європейських рекомендаціях.

Ба більше, сам кліщ Демодекс справді має значення у ветеринарії та офтальмології. А в дерматології працюємо з ним дуже і дуже рідко.

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Але ми любимо намалювати ворога і героїчно боротися з ними важкими препаратами, аби показати пацієнту, що робимо якусь роботу.

Тому.

Не роблю і не робитиму, коли немає потреби.

Як не призначатиму УЗД і чистки печінки.

Як не лікуватиму ваш нещасний демодекс метронідазолом з гепатопротекторами.

Як не даватиму бовтанок та саліцилового спирту на прищики.

Як відправляла жінок з пізніми акне до гінеколога-ендокринолога, так і відправлятиму.

Як опитувала на наявність іншої патології – так і опитуватиму.

Як дотримувалася чітких критеріїв для постановки діагнозу – так і дотримуватимусь.

І чітко працюватиму по протоколу.

А ще – медицина розвивається шаленими темпами і це прекрасно. Кандидатка медичних наук, керівниця Центру здорової шкіри Галина Безкоровайна-Хара