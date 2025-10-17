У Тернополі суд взяв під варту шістьох військових, яких затримала поліція

У п’ятницю, 17 жовтня, за клопотанням слідчих поліції Тернопільський міськрайонний суд обрав усім фігурантам запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, що підозрювані на території Тернопільської області незаконно позбавляли людей волі, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та заволодівали їхнім майном.



Слідчі поліції оголосили фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.



Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.



