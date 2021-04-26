5 людей померли: яка ситуація з COVID-19 на Тернопільщині? (офіційно)
206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 26 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 5
– жінка 76 р. Тернопільський район с. Рудники
– жінка 80 р. Чортківський район с. Яргорів
– жінка 72 р. Кременецький район с. Ходаки
– жінка 72 р. м. Ланівці
– жінка 71 р. м. Заліщики
одужало – 222 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 381
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 65109 осіб;
одужало – 55292 особи;
летальних випадків – 1032 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6935 (6101 одужало, 109 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1404 (1248 одужало, 29 летальних)
– Тернопільський район – 39708 (33079 одужало, 595 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 18218 (14643 одужало, 266 летальних)
– Чортківський район – 18466 (16112 одужало, 325 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2564 (2137 одужало, 26 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (18 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 1
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 0
• Кременецька міська ОТГ – 2
• Лановецька міська ОТГ – 15
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 0
• Шумська міська ОТГ – 0
Тернопільський район (148 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 3
• Бережанська міська ОТГ – 8
• Білецька сільська ОТГ – 5
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 1
• Великобірківська селищна ОТГ – 1
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 6
• Збаразька міська ОТГ – 8
• Зборівська міська ОТГ – 5
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 12
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 0
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 1
• Підволочиська селищна ОТГ – 4
• Підгаєцька міська ОТГ – 1
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 3
• Скалатська міська ОТГ – 1
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 4
• Тернопільська міська ОТГ – 85
Чортківський район (40 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 4
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1
• Борщівська міська ОТГ – 9
• Бучацька міська ОТГ – 6
• Васильковецька сільська ОТГ – 1
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 0
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 4
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 0
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
• Товстенська селищна ОТГ – 5
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 8