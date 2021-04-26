Мене щемили за те, що була бідною, – Олена Підгрушна про булінг у дитинстві й захоплення танцями

Чемпіонка світу та Олімпійських Ігор, капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна, яка родом з Тернопільщини, відверто розповіла про цькування у дитинстві.

Навчаючись у початковій школі Олена Підгрушна захопилась танцями. З великою цікавістю та ентузіазмом приходила на заняття і демонструвала доволі хороші результати. Проте, незважаючи на усю старанність, дівчинка відчувала постійні цькування. Усе через гроші, яких у сім’ї тоді було обмаль.

«Мене щемили за те, що я була бідною… На задвірки ставили на сцені, на тренуванні на мене уваги не звертали. Завжди з запізненням я оплачувала танці, бо не було в сім’ї грошей. Після якогось певного тренування, я попередила вчителів, що більше до них не прийду. Прийшла додому і сказала мамі: «Мама, там бідних не люблять. Я туди не піду!». Це було настільки свідомо, зважаючи, що це був 2 або 3 клас», – поділилася Олена Підгрушна з «Тернополянами».

Знову доля звела спортсменку з танцями коли вона навчалася у 8 класі.

«Я мала багато енергії і потрібно було чимось займатися. Секція біатлону номінально була, але у Ярослава Євстахійовича, напевне, тоді були проблеми зі здоров’ям. Я приходила на тренування, а їх не було. В кінцевому результаті подруга запропонувала піти з нею на танці. І це була моя друга спроба на танцях. В мене класно виходило і, буквально за пару тижнів, мене перевели до старшої групи. Повернувши час назад, я розумію, що тут набралась координації, витривалості. Досі їжджу на лижах, а тренери говорять: «Ти на лижах не їдеш, а танцюєш!». Це є пластика», – розповіла Олена Підгрушна.

На думку біатлоністки, різні види спорту в майбутньому позитивно впливають на професійну кар’єру спортсмена, незалежно від того, яким видом спорту він займатиметься.