Как контролируют крепость рома: что происходит на каждом этапе

Крепость — один из основных параметров, по которым различают ром и другие алкогольные напитки. Этот показатель не появляется в конце производства, а формируется постепенно. Если разобрать процесс по шагам, становится понятно, почему ром Botafogo и напитки других марок имеют стабильные характеристики. Разберемся, как это происходит и почему заявленные цифры на этикетке не меняются от партии к партии.

Какое сырье используют для рома

Производство напитка начинается с растительного сырья. В качестве основы используют:

сахарный тростник;

сок сахарного тростника прямого отжима;

мелассу — продукт переработки тростника с высокой концентрацией сахаров;

воду с заданными показателями минерализации;

дрожжевые культуры, подходящие для выбранной технологии.

Главный показатель на этом этапе — концентрация сахаров. Именно она определяет будущую спиртовую основу.

Ферментация — основной этап получения алкоголя

Во время ферментации дрожжи перерабатывают сахара в спирт. На итоговое содержание алкоголя влияют температура, длительность процесса и тип дрожжей. Чтобы показатели не отклонялись от нормы, ферментация проходит в контролируемых условиях.

Спиртосодержащую жидкость регулярно проверяют. Если параметры выходят за установленные пределы, процесс корректируют или останавливают. Это позволяет удерживать содержание алкоголя в заданных рамках еще до следующего этапа.

Разбавляют ли слишком крепкий ром?

Основное формирование крепости происходит во время дистилляции. Полученную жидкость перегоняют и разделяют на фракции с разной концентрацией алкоголя. Для дальнейшего производства используют только ту часть, которая соответствует технологическим требованиям.

После дистилляции слишком крепкую жидкость могут разбавить, чтобы привести к необходимому уровню содержания алкоголя. Для разбавления используют деминерализованную воду в строго рассчитанных объемах.

Крепость рома формируется не одним действием, а последовательной цепочкой проверок — от подготовки сырья до финальной коррекции перед розливом. В каталоге MAUDAU ром Ботафого и другие алкогольные напитки представлены с указанием ключевых параметров, что позволяет сравнивать продукты по крепости и технологическим характеристикам напрямую и без сложностей.