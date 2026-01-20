На Тернопільщині від морозів загинув чоловік, ще одного врятували
Морози, що лютують цьогоріч продовжують свої смертельні «жнива» на території Тернопільської області. Так, лише за 20 днів від холоду постраждало 12 людей, на жаль, пʼятеро з них загинули. Вчорашня доба не було винятком.
Близько 14.00 годин в Зборівську лікарню з діагнозом «Загальне переохолодження, обмороження кінцівок І ст.» доставлено місцевого 58-річного жителя. Чоловіка знайшли сусіди в господарській будівлі за місцем проживання.
На жаль, для 70-річного жителя с. Кімната Кременецької територіальної громади тривале перебування на холоді обернулось трагедією. Чоловіка, без ознак життя, виявили на сільській вулиці випадкові перехожі.