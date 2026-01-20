12:59 | 20.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині від морозів загинув чоловік, ще одного врятували

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Морози, що лютують цьогоріч продовжують свої смертельні «жнива» на території Тернопільської області. Так, лише за 20 днів від холоду постраждало 12 людей, на жаль, пʼятеро з них загинули. Вчорашня доба не було винятком.
Близько 14.00 годин в Зборівську лікарню з діагнозом «Загальне переохолодження, обмороження кінцівок І ст.» доставлено місцевого 58-річного жителя. Чоловіка знайшли сусіди в господарській будівлі за місцем проживання.
На жаль, для 70-річного жителя с. Кімната Кременецької територіальної громади тривале перебування на холоді обернулось трагедією. Чоловіка, без ознак життя, виявили на сільській вулиці випадкові перехожі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *