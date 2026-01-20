12:58 | 20.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

Понад два роки вважався безвісти зниклим, – на війні загинув лікар Андрій Скоропляс з Тернопільщини

КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»  повідомляє про втрату на війні свого колеги – Скоропляса Андрія Андрійовича.

Андрій став на захист України й залишався в строю до останнього подиху. З 26 листопада 2023 року він вважався зниклим безвісти. Майже два роки рідні, близькі та колектив лікарні жили між надією і тривогою, чекаючи на звістку, яка, на жаль, принесла гірку правду. Він загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області, на 53-му році життя. Його шлях – це шлях гідності, мужності й відданості Україні.

Співчуває мородині, друзям і побратимам Андрія. Нехай Господь допоможе вам вистояти в цьому невимовному болю та збереже світлу пам’ять про нього у серцях усіх, хто знав і шанував.
Вічна і світла пам’ять захиснику України.🕯️
Нехай душа спочиває у Царстві Небесному.

