Понад два роки вважався безвісти зниклим, – на війні загинув лікар Андрій Скоропляс з Тернопільщини

КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» повідомляє про втрату на війні свого колеги – Скоропляса Андрія Андрійовича.



Андрій став на захист України й залишався в строю до останнього подиху. З 26 листопада 2023 року він вважався зниклим безвісти. Майже два роки рідні, близькі та колектив лікарні жили між надією і тривогою, чекаючи на звістку, яка, на жаль, принесла гірку правду. Він загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області, на 53-му році життя. Його шлях – це шлях гідності, мужності й відданості Україні.



Співчуває мородині, друзям і побратимам Андрія. Нехай Господь допоможе вам вистояти в цьому невимовному болю та збереже світлу пам’ять про нього у серцях усіх, хто знав і шанував.

Вічна і світла пам’ять захиснику України.

Нехай душа спочиває у Царстві Небесному.

