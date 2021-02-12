Лор пояснив вплив ангіни на серце і суглоби

Лікар вищої категорії, отоларинголог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль», розповів, як поширена хвороба горла – ангіна, може вплинути на серце, нирки і суглоби, якщо переросте в хронічну форму – тонзиліт.

За словами лікаря, тонзиліт надає сильний негативний вплив на нирки, серцево-судинну систему і суглоби. Крім того, він викликає незворотні зміни, такі як запалення серцевого м’яза, запалення внутрішньої оболонки серця, ревматоїдний артрит і запалення ниркової тканини.

«Людина, яка набула такі ускладнення, зовні виглядає як би непогано, а всередині вже як гниле яблуко. Термін життя у людини скорочується, якість життя погіршується, тому що вона вже не може вести активний спосіб життя», – розповів лор.

Спеціаліст зазначив, що якщо людина відчуває чужорідне тіло на рівні глотки, то слід звернутися до отоларинголога.

«Якщо людина відкриває рот і бачить в товщі піднебінних мигдалин білі крупинки, це не норма. Не потрібно думати, що це пройде само по собі: білий хліб там застряг, насіння або горіхи. Мигдалини – це не терка», – застерігає лікар.

Одним із симптомів цієї проблеми є неприємний запах з рота. Спеціаліст «Оксфорд Медікал Тернопіль» наголосив, що стрептокок є спресованим в високій концентрації, і якщо вчасно не позбутися від нього, то організм починає всмоктувати інфекцію в кров.

У нашому медичному центрі висококваліфіковані спеціалісти проведуть Вам точну діагностику і призначать найефективніше лікування. Тому, вже при перших симптомах, не зволікайте, і не допускайте ускладнень, записуйтесь до отоларинголога МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».

Запис до лікаря за номером телефону: (068) 752 52 52!



