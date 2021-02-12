Нужен ли стандарт USB-C и есть ли в этом преимущества!?

Мы живем в эпоху глобальных перемен и на наших глазах происходит переход от привычного microUSB стандарта, к более технологичному usb Type-C. Какие изменения несет новый формат и нужен ли он вообще? Сейчас попробуем выяснить.

Начнем с того, что данный стандарт необходим, чтобы стать универсальным типом разъема для большинства устройств, начиная от электрочайников, видеокамер и проекторов, а заканчивая лэптопами и смартфонами. Только подумайте, что в мире существует единственный стандарт и нет необходимости иметь при себе кучу различных переходников и проводов в дальней поездке, чтобы выполнить ту или иную операцию со своими девайсами. Таким образом Вы сможете “заправить” свой смартфон везде, а стандартизация, это скорее всего самый важный козырь Type-C. Ведь имея под рукой всего один кабель из этого каталога https://www.aks.ua/catalog/usb/interfeis-podklyucheniya/type-c, можно пользоваться десятками устройств.

Преимущества кабеля Type-C

коннектор вставляется любой стороной, так что это существенно упрощает эксплуатацию;

сверхмощная зарядка. На этапе разработки в конструкции разъема была предусмотрена способность проводить через него огромный объем энергии, достигающий 100Вт мощности. На самом деле такой поток энергии не совсем актуален для смартфонов, но все же приятно понимать какой гигантский потенциал содержит в себе стандарт. Некоторые производители мобильных устройств уже успели реализовать данный стандарт в паре с технологией Quick Charge;

передача звукового сигнала. На базе данного стандарта можно использовать большой список популярных интерфейсов, от простого аудиоразъема до инновационного PCI Express или Thunderbolt 3;

трансляция видеосигнала. Разработчики мобильных устройств нашли еще одно практическое применение Type-C, ведь стандарт отлично справляется не только с передачей звука, но и видеосигналом. В то же время может быть активирована и зарядка. В итоге несколько доп станций способны превратить обычный смартфон в мультимедийную систему.

Подводя итог, хочется задуматься о завтрашнем дне и о том, как будет здорово, если унификация с помощью стандарта Type-C все таки состоится. Однако, осмотревшись вокруг, понимаешь, что этот день если еще не настал, то он очень близок, ведь кабели USB-C встречаются повсеместно, даже в некоторых бюджетных портативных устройствах. До полного внедрения остаются считанные шаги и хочется надеяться на то, чтобы инженеры не изобретут новый формат, который может все испортить.