У Тернополі в парку Шевченка 17-18 серпня вперше відбувається інклюзивний мистецький фестиваль “Файно без рамок”. У програмі заходу — майстеркласи з малювання, ліплення та гончарства, панельні дискусії, перегляд мотиваційних фільмів, виставки виробів майстрів творчості, концертна програма. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

До заходу долучились більше сотні учасників та гостей з Тернопільщини, Львівщини, Івано-Франківщини та Волині.

Художник Максим Максимів приїхав на фестиваль зі Львова. Чоловік розповів, що втратив ногу на війні, підірвавшись на міні. Служив у 47 окремій механізованій бригаді. Максим — художник. Разом з дружиною, за його словами, започаткували керамічну майстерню. Свої роботи подружжя привезло в Тернопіль.

Я думаю, що добре, люди проводять час, комунікують між собою.

Дружина Максима Наталія малює на кераміці та склі, а ще започаткувала проєкт “Суперкиця”, щоб зібрати кошти на сучасний протез для чоловіка. Частину коштів подружжя перераховує на потреби військових.

Іван Космина із села Вільхівчик Гусятинської громади приїхав на фестиваль на мотоциклі. Мотоцикл свого діда Іван разом з друзями переробили для потреб людей, які пересуваються на кріслі колісному. Учасники мали можливість покататись на цьому мотоциклі.

Моя ціль — показати суспільству, що інвалідність не є перешкодою для мотоподорожей.

Тернополянка Наталія Чухарська вперше взяла участь у грі “Бочча”. Це рухлива гра з м’ячами, яка входить до переліку паралімпійських видів спорту.

Дуже цікаво і поспостерігати, і пограти трошки, і руху більше, і настрою додається.