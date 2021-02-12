У Тернополі мама ледь встигла викликати швидку для маленького сина, як знепритомніла сама

Рятували медики швидкої 11 лютого потерпілих від витоку чадного газу.

Так, о 12.30 бригада швидкої виїжджала на вул. Веселу, де надавала допомогу 30-річній жінці та її 4-річному синові. Пацієнтка зателефонувала на швидку й повідомила, що її дитина раптово знепритомніла… Коли бригада швидкої приїхала на виклик, дверей ніхто не відчинив. Чоловік пацієнтки, який саме прийшов, вибив вікно та відчинив квартиру. Медики швидкої побачили непритомну дитину, яка лежала на дивані, з рвотними масами біля рота, й непритомну маму, що лежала поруч на підлозі… Після оперативно наданої медичної допомоги обох постраждалих на руках винесли з приміщення й з діагнозом отруєння чадним газом терміново шпиталізували в університетську лікарню.