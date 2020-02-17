Проблема, про яку соромно говорити, насправді швидко лікується!

Ця проблема стосується як жінок так і чоловіків і може з’явитися як в молодому, так і в старшому віці. Жінки найчастіше стикаються з ним під час вагітності та пологів, а чоловіки при надмірному фізичому навантаженні.

Термін «геморой» – означає патологічне збільшення гемороїдальних вузлів, яке проявляється періодичною кровотечею з вузлів, їх випаданням з анального каналу і частим запаленням.

У нормі гемороїдальні вузли обов’язково існують в анальному каналі кожної людини, та як і кожен орган мають свою функцію.

Давайте розберемось, які ж основні симптоми геморою:

– виділення крові із заднього проходу є найбільш частим симптомом геморою.

– поява вузлоподібних утворень в прямій кишці. Що збільшуються та з часом починають випадати з анального каналу при дефекації, або ж при фізичних навантаженням.

– біль ниючого характеру.

– свербіж.

– дискомфорт та неприємні відчуття в задньому проході.

– набряк пері анальної ділянки.

– відчуття стороннього тіла в прямій кишці.

Дуже часто ми зустрічаємось з таким фактом, що люди, які потребують допомоги проктолога, відкладають свій візит на потім.

Багато пацієнтів соромляться і звертаються до лікаря коли хвороба вже сильно запущена.

Є більше десятка зовсім різних хвороб, кожна з яких потребує особливого лікування. При чому на ранніх стадіях симптоми дуже схожі. Саме через це ні в якому разі не можна самому собі ставити діагноз і намагатися самому вирішити проблему купивши препарат в аптеці чи надивившись реклами.

Потрібно розуміти, що якщо вже щось кровить ,то це може бути не геморой, а навіть злоякісне захворювання. Тому все ж таки потрібно залучити лікаря який зможе розібратися в чому причина.

Пам’ятайте що якщо річ іде про ваше здоров’я то тут не має місця для сором’язливості. Тому саме вчасна консультація з лікарем потрібна для встановлення правильного діагнозу та лікування хвороби.

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