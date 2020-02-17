Інформацію про прибуття в санаторій “Медобори” евакуйованих з Китаю в ОДА не підтверджують і не спростовують

Інформація про прибуття у санаторій “Медобори” (Конопківка Теребовлянського району) евакуйованих з Китаю людей на обсерваційні заходи з’явилась щонайменше на трьох тернопільських Інтернет-ресурсах. Як повідомляють видання, близько ста людей гостюватимуть у медичному закладі 14 днів. Усі вони опираються на власні джерела.

Коментарі у Facebook занепокоєних тернополян змусили Терміново з’ясувати ситуацію в обласній держадміністрації.

Інформацію про приїзд людей ми дізналися з інтернет-ресурсів, – коментує радниця голови ОДА Надія Березюк. – Зараз її перевіряємо. Наразі офіційного підтвердження немає.

Ми намагаємося додзвонитися і у санаторій за телефонами, вказаними на сайті закладу. Поки що нам не відповідають за жодним із стаціонарних і мобільних номерів.

Тим часом у соцмережах жителі села повідомляють, що завтра, 18 лютого, збираються під сільською радою у Микулинцях (Конопківка входить до Микулинецької ОТГ, – прим.ред.)

Підтвердження чи спростування немає наразі у жодних джерелах, зокрема, в управлінні охорони здоров’я ОДА.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України виділив кошти на медико-санітарне спостереження за евакуйованими людьми з китайського міста Ухань. Уряд забезпечить людей усіма необхідними засобами індивідуального захисту у повному обсязі.

– Евакуація відбудеться згідно з усіма рекомендаціями ВООЗ. На борт літака зможуть потрапити тільки ті українці, які не мають симптомів захворювання та пройдуть в аеропорту медичний контроль, — зазначила міністерка.

На борту будуть присутні українські медики, які супроводжуватимуть евакуйованих українців, а в подальшому перебуватимуть разом з евакуйованими громадянами в місці ізоляції та проводитимуть медико-санітарне спостереження за ними. Всього людей, які потребують обсервації на сьогодні близько ста: 65 евакуйованих осіб, 18 членів екіпажу літака, 3 медики, 4 працівники ДСНС та по 2 працівники Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України. До місця обсервації пасажири та члени команди з охороною переміщуються окремими транспортними засобами.

На новину відреагував і міський голова Тернополя Сергій Надал. Він звернувся до голів облдержадміністрації та облради та начальника управління охорони здоров’я ОДА. Він просить вжити заходів щодо запобігання потрапляння людей, евакуйованих з Китаю в ТДВ «Санаторій Медобори», оскільки Тернопільська – одна з областей України, яка не має обласної інфекційної лікарні, що спричиняє подвійну небезпеку для жителів міста та області.

Інформую Вас, що інфекційні відділення міських лікувальних закладів КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» та КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», які визначені госпітальними базовими закладами для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку нового коронавірусу 2019-nCoV у Тернопільській області, не забезпечені необхідним медичним обладнанням, медичними препаратами та не готові до надання повноцінної медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку нового коронавірусу 2019-nCoV, – йдеться зокрема у зверненні.

Місць, куди скерують на обсервацію людей, поки не називають.

О 21.50 у Facebook з`явився офіційний коментар голови обласної держадміністрації Ігоря Сопеля. Він спростовує інформацію про приїзд на територію області евакуйованих з Китаю людей.