Инструкция к glo™

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glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей табака или никотина.

Девайсы для нагрева табака – это новинка для украинского рынка. Такие устройства появились сравнительно недавно, поэтому многие совершеннолетние потребители никотиновой продукции еще не до конца разобрались, как пользоваться девайсами. Поможет инструкция по гло (glo™), которую можно найти на сайте бренда. Она также входит в базовую комплектацию, вы получите ее вместе с устройством для нагрева табака при покупке.

Если вам понадобилась инструкция по glo™, найти ее можно на сайте бренда — https://myglo.com.ua/ru/blogs/info/devices-glo-instruction. Ознакомившись с информацией на этой странице, вы узнаете, как использовать девайс для нагрева табака, какие самые распространенные ошибки и способы их разрешения.

Что нужно знать о гло (glo™) — инструкция по применению

Главный пункт в инструкции касается процесса использования девайсов для нагревания табака. Во всех случаях процесс выглядит следующим образом:

Нужно открыть затвор, находящийся в верхней части девайса.

В цилиндрическую камеру девайса, находящуюся внутри корпуса, нужно плавно вставить табачный стик.

Затем нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 3 секунд. Когда вы почувствуете вибрацию, отпустите кнопку. Через 15–20 секунд устройство снова завибрирует – девайс для нагрева табака готов к использованию.

Используйте девайс в течение некоторого времени — до 4 минут в режиме Standard и до 3 минут в режиме Boost.

Когда все световые индикаторы погаснут, утилизируйте использованный табачный стик.

Устройства glo™ – инструкция и ошибки

В некоторых случаях аксессуары для нагрева табака могут работать неправильно. Подобные ситуации подробно описаны в инструкции по применению glo™. Например, сбои в работе могут быть связаны с:

Переохлаждение — держите устройство для нагревания табака при комнатной температуре около 10 минут. Через это время температура должна стабилизироваться и девайс будет работать.

Перегрев — возможно, вы слишком часто пользуетесь девайсом, поэтому он не успел остыть после очередной сессии. Просто сделайте паузу и не пользуйтесь устройством в течение 10 минут.

Инструкция по glo™ hyper plus или glo™ pro может помочь вам и в ряде других ситуаций. Для этого подробно ознакомьтесь с информацией, чтобы найти решение, которое поможет вам справиться с проблемой.

Что делать, если инструкция к glo™ не помогает решить проблему

Если инструкция к гло (glo™) или устройствам другой серии не помогла вам, обратитесь за персональной консультацией к представителям службы поддержки бренда. Используйте контактные телефоны glo™ — 0 (800) 50-90-80 или 8008.