У Збаразькій громаді з 21 листопада до 31 грудня 2026 року проводитимуть відстріл хижих та шкідливих тварин на території мисливських угідь.

Про це повідомила Збаразька міська рада з посиланням на Збаразьку районну організацію Українського товариства мисливців та рибалок.

Зазначений захід проводитимуть на підставі дозволу від 3 вересня 2026 року №45, виданого Південно-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства.

Жителів громади просять враховувати цю інформацію під час планування прогулянок поблизу лісових масивів, дотримуватися правил безпеки та уникати місць, де проводитимуть відстріл.