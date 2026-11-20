Упродовж доби вогнеборці гасили пожежі торфу, житлового будинку та підвального приміщення багатоквартирного будинку.

У селі Нападівка Борсуківської громади Кременецького району ліквідували пожежу торфу на площі 0,007 га.

У селі Комарин Почаївської громади виникла пожежа в житловому будинку. Вогонь охопив 1 м² перекриття. Вогнеборці врятували дві будівлі — житлову та господарську.

У Тернополі на вулиці Малишка виникла пожежа в підвальному приміщенні багатоквартирного будинку. Вогонь охопив 2 м², знищив речі домашнього вжитку та пошкодив облицювання стін і стелі. Вдалося врятувати житловий будинок.

Також у Тернополі на вулиці Лозовецькій під час земляних робіт на території підприємства виявили артилерійський снаряд калібру 122 мм часів Другої світової війни. Піротехніки ДСНС вилучили та знищили небезпечну знахідку.

Причини виникнення пожеж і розміри матеріальних збитків встановлюються.

ДСНС Тернопільщини нагадує: дотримуйтеся правил пожежної безпеки, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів не торкайтеся їх і негайно телефонуйте за номерами 101 або 102.