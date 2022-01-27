Хто захистить ім’я вбитого кременецького активіста з Тернопільщини?

Днями відбулося друге засідання Касаційного суду щодо вбивства депутата Кременецької ради та активіста Віталія Ващенка. Двоє кривдників уже вийшли на волю за «законом Савченко», а ще двоє залишаються під вартою, але чи надовго…

У справі фігурують четверо осіб. Покинули місця позбавлення волі Станіслав Бабенко та Олександр Закутній, останній фігурував у справі як організатор. Двоє залишаються за гратами. Це Максим Кондратенко та Олексій Цимбалюк. Вдова убитого Наталія Ващенко брала участь у судовому засіданні через відеозв’язок. Жінка вважає, що робиться все для того, аби ніхто не відповідав належним чином, затягують процес, як можуть, хоча справа не нова…

Олексій Цимбалюк на даному засіданні заявив, що йому потрібен інший адвокат, на що теперішній здивовано зреагував, адже представляла інтерес засудженого близько чотирьох років. Олексій запевнив, що у нього з його захисником не сходяться погляди, є розбіжності у думках, і подав клопотання, яке суд відхилив, адже розбіжностей справді немає. Проте Олексій не погодився з таким рішенням і наполягав на іншому приватному захиснику. Таким чином справу відклали до квітня 2022 року.

– Зло має бути покаране, надії не втрачаю, але дивлячись на те, що відбувається зараз, руки опускаються. Бабенка і Закутнього вирок цілком влаштовує. Дії Закутнього кваліфіковано як умисне вбивство, і за п’ять років у СІЗО він весь термін відсидів, бо діє тут «закон Савченко» (один день попереднього ув’язнення зараховується за два дні позбавлення волі при обчисленні судом строку покарання). Якщо Касаційний суд скасує рішення апеляційного, то є надія, що знову буде повторний розгляд в апеляції, – додає Наталія Ващенко.

Нагадаємо, Віталія Ващенка 26 травня 2016 року жорстоко побили на власному подвір’ї. Били бітами, арматурою так, що живого місця та тілі чоловіка не було. Череп був проламаний у кількох місцях. Життя активіста намагалися врятувати медики, але вночі він помер у реанімації. Трагічна звістка облетіла всю країну, адже Віталій Ващенко завжди був та залишиться людиною з великої літери. Він не боявся оприлюднювати гострі публікації про бездіяльність, корупцію діючої влади, поліції, суддів, депутатів. У Кременці більшість містян упевнені, що це замовне вбивство. Хто тепер відстоїть добре ім’я Віталія Ващенка? Хто так само, як він, доб’ється правосуддя?



