Побратими більше не почують “Хлопці вперед до Перемоги”, – Тернопільщина втратила захисника Володимира Далика

Далик Володимир Ігорович 1975 року народження, став на захист України в 2015 році, йдеться на сторінці села Розгадів. Весь цей час присвятив боротьбі за Волю і Незалежність України. Захищаючи Україну, відтісняючи російських нелюдів-загарбників у Курській області заслужив на 15 денну відпустку.

Та на 10 день у відпустці, перестало битися серце нашого захисника. Тихенько не попрощавшись з дружиною Галино ні з сином Ігорем, який теж несе службу в ЗС, ні з сином Богданом, пішов на небеса.

Більше не зустрінуть його побратими, більше не почують його добре підбадьорливе слово “Хлопці вперед до Перемоги”! .

Герої не вмирають. Вони просто перестають бути поруч.

Світлий добрий спомин про захисника України Володимира, назавжди залишиться в наших серцях та спогадах його бойових побратимів, родичів, всіх тих хто його знав!

Вічна пам”ять та вічна шана Герою!

Щирі співчуття рідним.