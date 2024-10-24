Поліція застерігає батьків: спецслужби росії вербують підлітків

Через маніпуляції, психологічний тиск або грошову винагороду, рф намагається залучити дітей до виконання диверсійних завдань. Варто пам’ятати: при спробах «підзаробити» на таких діях як діти, так і їхні батьки можуть бути притягнуті до відповідальності.

Долучаючись до Telegram-каналів або чатів, підлітки отримують пропозиції «легкого заробітку». Наприклад, їх можуть залучати до виконання, на перший погляд, простих завдань – намалювати графіті або наклеїти листівку провокативного змісту чи з елементами дискредитації ЗСУ у людному місці. Інколи завдання можуть бути небезпечнішими – підпалити трансформаторне обладнання або автомобіль військового.

Нагадуємо батькам: Інформуйте дітей про небезпеку вербування та можливі наслідки скоєння злочинів. Слідкуйте за онлайн-активністю своєї дитини та колом її інтернет-знайомств. При отриманні інформації про вербування – негайно повідомте поліцію за номером 102.