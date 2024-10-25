21:02 | 25.10.2024
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Невідомі створили фейковий акаунт нового єпископа Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ

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У Фейсбуці з’явився профіль нового єпископа Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ Теодора Мартинюка. Ось тільки він фейковий.

Про це повідомив отець Роман Демуш і попросив усіх про допомогу, передає Громадське Місце Тернопіль.

“ФЕЙК FAKE Створена фейкова сторінка Владики Теодора. Прохання поскаржитись і зробити запит на блокування”, – написав  отець.

Невдовзі він додав: “Допис попав у тіньовий бан, одразу. Тому буль ласка, знайдіть, поскаржіться і блокуйт”.

Сьогодні вранці пошук Фейсбуку уже не знаходить фейкову сторінку.

 

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