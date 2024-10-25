Невідомі створили фейковий акаунт нового єпископа Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ
У Фейсбуці з’явився профіль нового єпископа Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ Теодора Мартинюка. Ось тільки він фейковий.
Про це повідомив отець Роман Демуш і попросив усіх про допомогу, передає Громадське Місце Тернопіль.
“ФЕЙК FAKE Створена фейкова сторінка Владики Теодора. Прохання поскаржитись і зробити запит на блокування”, – написав отець.
Невдовзі він додав: “Допис попав у тіньовий бан, одразу. Тому буль ласка, знайдіть, поскаржіться і блокуйт”.
Сьогодні вранці пошук Фейсбуку уже не знаходить фейкову сторінку.