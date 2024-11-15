Лікарі врятували дівчинку з Тернопільщини, селезінка якої збільшилася у п’ять разів

«Не бігай», «не ходи швидко і багато», «контролюй тиск, інакше можеш загинути» — 10-річна дівчинка з Тернопільщини пів року жила в смертельній небезпеці через судинну патологію. Повідомляють у Дитячій Лікарні Святого Миколая.

Будь-якої миті в дитини могла розірватись вена і спричинити внутрішню кровотечу. А селезінка внаслідок порушення кровотоку збільшилася аж в 5 разів. Аби вберегти життя маленької пацієнтки із Тернопільщини спеціалісти Дитячої Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова виконали складну судинну операцію.

«Тихий безсимптомний вбивця» — так називає мама хворобу 10-річної доньки Вероніки. Першими ластівками небезпечної для життя недуги стали періодичні кровотечі з носа, які медики пояснювали «слабкими судинками». І тільки цьогоріч під час щорічного обстеження УЗД-спеціалісти виявили, що все набагато складніше. У ворітній або, як її ще називають, портальній вені, що переносить кров до печінки, нестабільний кровотік, а сам орган збільшений. Лікарі у Тернополі ставлять Веронічці діагноз — портальна гіпертензія допечінкового типу.

Що це значитьГоловна вена, через яку кров надходить до печінки з чотирьох органів (шлунка, селезінки, кишківника, підшлункової) для очищення, закупорена — через рубець. Кров заледве туди потрапляє, а перенасичені нею органи змушені створювати обхідні шляхи до печінки — прокладати нові судинки. А, де вони надто тоненькі, можуть легко порватися і призвести до внутрішньої кровотечі. Діти в таких випадках зазвичай гинуть. Водночас, фізичні навантаження та стрес можуть спричинити збільшення тиску у самій закупореній портальній вені. А відтак — і її розрив. Цей стан також відзначається високим рівнем смертності.

За порятунком батьки Вероніки звернулися до львівських спеціалістів Лікарні Святого Миколая. Спершу наші лікарі призначили дівчинці медикаментозне лікування. Адже потрібен був час, щоб дитина підросла перед можливим втручанням. А також — рекомендували суворо обмежити фізичну активність та стежити за тиском. Тож Веронічка не розлучалась ані з тонометром, ані з крокоміром. Батьки відверто пояснили дочці, що бігати, швидко і багато ходити, нервувати — це смертельна для неї загроза.

За пів року селезінка, яка не могла віддавати весь належний обсяг крові до печінки, збільшилась аж у 5 разів і вже сягала тазу. Хірург Веронічки — Олександр Калінчук — вирішив, що чекати далі не можна, треба вже виконувати складну судинну операцію. Її мета — створити новий шлях для відтоку крові із селезінки до печінки, при цьому зберігши патологічно збільшений орган. Для цього наші хірурги обрали метод судинного анастомозу. Вони з’єднали вену селезінки із веною лівої нирки і кров ринула до нового потоку. Вже за кілька днів після операції селезінка позбулася надлишкової крові і повернулася до нормальних розмірів.

Після операції Вероніка добре почувається і вже потрохи ходить. А, коли пройде реабілітацію, то зможе поступово відновлювати і фізичну активність. Наші лікарі і далі спостерігатимуть за станом дитини та за потреби корегуватимуть лікування.