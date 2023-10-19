Чи можуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю ІІІ групи під час воєнного стану: роз’яснення

В Україні триває загальна мобілізація, яка була розпочата через широкомасштабне вторгнення Росії. Однак, згідно з законодавством, призову під час мобілізації не підлягають особи з інвалідністю та тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я.

Про це, зокрема, йдеться у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (“Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації”). Проте, відповідно до частини другої статті 23, особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Варто зазначити, що людина з інвалідністю не повинна ігнорувати вручення повістки. Якщо її вручили, то необхідно з’явитися до військкомату у зазначений час із документами, які підтверджуватимуть інвалідність.

Як зазначив адвокат Іван Ліберман, ІІІ група інвалідності – це легка інвалідність. Вона передбачає й легкі розлади здоров’я, з якими людина все ж таки може воювати.

“Брати участь у бойових діях можна у різний спосіб. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу тощо. Тобто служба у війську ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба”, – сказав адвокат.

Тому, на думку адвоката, чоловіків з ІІІ групою інвалідності таки можуть мобілізувати. Підставою для цього може слугувати те, що громадяни України повинні служити у війську відповідно до законодавства.

Окрім того, на його думку, мобілізація чоловіків з інвалідністю III групи можлива, адже ще до війни багато українців підробили собі посвідчення з цією групою інвалідності. Робили це заради соцвиплат, пільг, поїздок до санаторіїв тощо.

“Таким чином, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово за згодою, а потім і обов’язково служити у війську”, – підсумував Ліберман.