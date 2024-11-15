Спальні мішки, яких на 12,7 млн.грн закупила тернопільська міська рада, таки виявилися неякісними

Судитимуть директора товариства, який продав посадовцям міської ради неякісні спальні мішки на понад 12 млн 690 тис грн. Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства, обвинуваченого у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, легалізації (відмиванні) доходів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що киянин, який ніколи не працював у промисловому виробництві, не був самостійним суб’єктом господарювання, за 5 днів до проведення органом місцевого самоврядування закупівлі спальних мішків, створив товариство з обмеженою відповідальністю. 16 листопада 2022 року від імені цього товариства він уклав договір із однією з міських рад Тернопільщини на постачання 4500 спальних мішків, загальною вартістю 12 млн 690 тисгрн, не займаючись жодним виробництвом, не маючи найманих працівників.

За умовами договору обвинувачений мавпоставити спальні мішки, якість яких підтверджувалась сертифікатом якості. Натомість, з метою надання своїм діям вигляду законних, він замовив сертифікат відповідності, що є результатом перевірки спальних мішків на відповідність вимогам, які зазначив сам замовник.

Директор товариства передав посадовцям органу місцевого самоврядування спальні мішки, якість яких не була підтверджена жодним документом, передбаченим договором, та які не відповідали іншим технічним вимогам до даного товару,натомість отримав із бюджету 12 млн 690 тис грн, які частково легалізував, вивівши із рахунків товариства.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі Тернопільського РУП ГУНП в області за оперативного супроводу УСБУ в Тернопільській області.

Правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до даної афери.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.