У Тернополі відбудеться спецпоказ фільму «Потяг до життя»
Запрошуємо на спецпоказ фільму «Потяг до життя» у Тернополі!
19 листопада 2024 року, о 18:00, у кінотеатрі MIROMAX ми проведемо унікальний показ документального фільму «Потяг до життя» за участю творчої команди!
Таймлайн:
18:00 — Презентація фільму;
В гостях:
Галина Храпко — продюсерка та авторка сценарію;
Дмитро Драбик — шеф-редактор, сценарист;
Нік Олак — креативний продюсер.
Початок фільму:
18:45 — Початок першого сеансу;
19:00 — Початок другого сеансу.
Про фільм:
«Потяг до життя» — це документальна історія про залізничників, які стали героями війни. Вони рятували життя мільйонів українців, іноді ціною власного. Під обстрілами вони здійснювали ризиковані операції, щоб не дати ворогу захопити Київ, проводили складні технічні операції для відвернення катастрофи, і продовжували працювати, коли обстріли ставали ще інтенсивнішими. Це фільм про тих, хто незламно стояв на своєму фронті, рятуючи людей і зберігаючи надію.
Не пропустіть можливість дізнатися більше про цей неймовірний проєкт і поспілкуватися з його творцями!
Місце: Кінотеатр MIROMAX, м. Тернопіль, ТРЦ «Подоляни».
Час: 18:00 — презентація, 18:45 — початок сеансу.
Квитки: на сайті: www.miromax.ua та у касі кінотеатру