У Тернополі відбудеться спецпоказ фільму «Потяг до життя»

«Потяг до життя» — це документальна історія про залізничників, які стали героями війни. Вони рятували життя мільйонів українців, іноді ціною власного. Під обстрілами вони здійснювали ризиковані операції, щоб не дати ворогу захопити Київ, проводили складні технічні операції для відвернення катастрофи, і продовжували працювати, коли обстріли ставали ще інтенсивнішими. Це фільм про тих, хто незламно стояв на своєму фронті, рятуючи людей і зберігаючи надію.